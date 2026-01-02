Kamery na Rondzie Santockim w Gorzowie wyłączone do odwołania. Wszystko przez wypadek.

Już od ponad dwóch miesięcy nie działa system RedLight na Rondzie Santockim. To system monitorowania ruchu drogowego, który automatycznie rejestruje kierowców przejeżdżających na czerwonym świetle.

Kamery zostały umieszczone na rondzie po przywróceniu tam sygnalizacji świetlnej, jednak od 30 października pozostają wyłączone. Wszystko z uwagi na wypadek, podczas którego samochód uderzył w słup, na którym znajdowały się kamery.

Przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ruchu Drogowego w rozmowie z portalem gorzowianin.com przyznali, że na razie niewiadoma kiedy kamery znów zaczną działać. Najpierw musi się zakończyć postępowanie w tej sprawie.