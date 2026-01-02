Podczas trwającej zimy pamiętajmy o osobach bezdomnych – apelują strażnicy miejscy. Ujemne temperatury i padający śnieg mogą być dużym zagrożeniem dla osób nocujących na dworze.

Funkcjonariusze regularnie przeprowadzają kontrolę obozowisk bezdomnych i przypominają, że do ich dyspozycji jest ogrzewalnia, stołówka, łaźnia czy schronisko.

– Niestety, wiele osób odmawia pomocy – przyznaje Agnieszka Pawłow, komendant Straży Miejskiej w Zielonej Górze:

– W sytuacji kryzysowej nie możemy być obojętni – zaznacza Agnieszka Pawłow:

Agnieszka Pawłow informuje również, że w 2026 roku przeprowadzone zostanie liczenie osób bezdomnych:

W Zielonej Górze przez całą dobę można uzyskać informacje o miejscach noclegowych, jadłodajniach i innych formach pomocy pod numerem tel. 800 109 160.