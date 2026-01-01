Spotkania prezydenta z premierem oraz ministrami obrony narodowej, koordynatorem służb specjalnych i ich szefami odbędzie się po 6 stycznia – poinformował szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Jak dodał, w najbliższych dniach zostaną ustalone terminy.

Prezydencki minister podkreślił, że prezydent od dawna chciał się spotkać z szefami służb. Wśród tematów rozmów mają być przede wszystkim sprawy związane z bezpieczeństwem.

Premier Donald Tusk skierował wniosek o pilne spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim we wtorek. Jak mówił, nie wyklucza, że jeszcze w styczniu Polska będzie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji o przyszłości Ukrainy. Po spotkaniu europejskich liderów w sprawie zakończenia konfliktu z Rosją szef rządu mówił, że „pokój jest na horyzoncie”.

Wcześniej z wnioskiem o spotkanie zwrócili się do Pałacu wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Tematem spotkania mają być plany na 2026 rok oraz nie podpisane wcześniej przez Karola Nawrockiego nominacje oficerskie dla funkcjonariuszy ABW i SKW.