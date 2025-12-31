Prezydent Karol Nawrocki w noworocznym orędziu zapowiedział dalsze rozbudowywanie sił zbrojnych. „Tylko silni gospodarczo możemy być silni militarnie” – oświadczył.

Jak podkreślił, rozbudowa Wojska pozwoli na skuteczne odstraszanie i obronę terytorium. „Pokój kosztuje, ale wojna zawsze kosztuje więcej” – powiedział Karol Nawrocki:

W orędziu noworocznym Karol Nawrocki podkreślał również, że obecność Polski wśród państw należących do G20 musi być kierunkiem rozwoju na kolejne lata.

Do uczestnictwa w spotkaniach grupy G20 – która zrzesza najważniejsze państwa świata, Unię Europejską i Unię Afrykańską – zaprosiły Warszawę Stany Zjednoczone jako gospodarz przyszłorocznego szczytu.

„Jeśli chcemy być na stałe w gronie najlepszych, musimy przełożyć rozwój na codzienność każdej Polki i każdego Polaka” – mówił prezydent Karol Nawrocki:

Karol Nawrocki dodał, że obecność Polski w spotkaniach G20 to „owoc pracy pokoleń Polek i Polaków”:

Prezydent Karol Nawrocki o zaproszeniu Polski na szczyt G20 informował we wrześniu po spotkaniu w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Na początku grudnia zaproszenie podtrzymał szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio, przedstawiając ramy organizacji spotkania, które odbędzie się w Miami. Spotkanie grupy G20 było jednym z tematów rozmowy prezydentów Polski i USA w ubiegłym tygodniu.