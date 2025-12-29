„Podsumowanie 2025 roku w radiowych reportażach” – zapraszamy na audycję Studia Reporterów Kukułcza 1 w poniedziałek 29.12.2025 po godz. 14 na antenie Radia Zachód

Dziś ostatni poniedziałek 2025 roku, stąd ostatnie nasze poniedziałkowe, reportażowe spotkanie.

Łącznie w 2025 przygotowaliśmy dla Państwa prawie 150 audycji, w których bohaterami i naszymi rozmówcami było kilkaset osób z całego województwa lubuskiego.

Kilkanaście naszych reportaży mogli Państwo usłyszeć także na ogólnopolskiej antenie Programu III Polskego Radia oraz Programu I Polskiego Radia w audycjach: „Reportaż w Trójce” i „Noc z reportażem”. A także w rozgłośniach regionalnych Polskiego Radia.

Dziennikarze Studia Reporterów w mijającym roku zdobyli 16 nominacji i nagród w ogólnopolskich konkursach dziennikarskich. To nie tylko wyróżnienie i docenienie naszej pracy ale także dowód na wysoką jakość naszych reportaży.

Dziś opowiemy o kulisach – kuchni reportażowej – ale też o tym co wydarzyło się po emisjach reportaży, jak potoczyły się losy naszych bohaterów.