Mistrz i rekordzista świata w skoku o tyczce Szwed Armand Duplantis triumfował w 68. Ankiecie Polskiej Agencji Prasowej na dziesięciu najlepszych sportowców w Europie w 2025 roku, rozpisanej wśród agencji prasowych Starego Kontynentu. Tenisistka Iga Świątek zajęła 13. miejsce.

26-letni Duplantis, który w tym roku został mistrzem świata w Tokio i czterokrotnie poprawił rekord globu, śrubując go do 6,30 m, w głosowaniu 23 agencji prasowych zgromadził 184 punkty.

O 41 wyprzedził zwycięzcę tenisowych turniejów wielkoszlemowych French Open i US Open Hiszpana Carlosa Alcaraza oraz o 50 słoweńskiego kolarza Słoweńca Tadeja Pogacara, triumfatora Tour de France i mistrza świata w wyścigu ze startu wspólnego.

Wielki „Mondo”

Przed rokiem Duplantis uplasował się w Ankiecie PAP na trzecim miejscu. Wyprzedzili go francuski pływak Leon Marchand, którym tym razem uplasował się na 11. pozycji, oraz Pogacar.

„Mondo” jest w ostatnich latach absolutnym dominatorem swojej konkurencji. Dwukrotny mistrz olimpijski w tym roku po raz trzeci stanął na najwyższym stopniu podium MŚ. Łącznie 14-krotnie poprawił rekord świata, a cztery razy w tym roku. W lutym pod dachem w Clermont-Ferrand skoczył 6,27 m, w czerwcu w Sztokholmie dołożył jeden centymetr, w sierpniu w Budapeszcie – kolejny, a 15 września na Stadionie Olimpijskim w Tokio triumf w mistrzostwach globu okrasił wynikiem 6,30, łamiąc kolejną granicę ludzkich możliwości.

Wyczyny Duplantisa są porównywane do osiągnięć Bolta

Wyczyny Duplantisa są porównywane do osiągnięć jamajskiego sprintera Usaina Bolta, który jest rekordzistą świata w biegach na 100 m i 200 m. Szwedzki tyczkarz w ostatnich latach jest największą ikoną światowej lekkoatletyki.

Czwarte miejsce w 68. edycji Ankiety PAP zajęła holenderska biegaczka Femke Bol, za nią uplasowali się francuski piłkarz Ousmane Dembele, który z Paris Saint-Germain triumfował w Lidze Mistrzów, mistrz świata samochodowej Formuły 1 – Brytyjczyk Lando Norris, włoski tenisista Jannik Sinner, liderka światowego rankingu tenisistek – Białorusinka Aryna Sabalenka, szwajcarski alpejczyk Marco Odermatt, a czołową dziesiątkę zamknął biegacz narciarski z Norwegii Johannes Hoesflot Klaebo.

13. miejsce Świątek

Świątek, która w lipcu po raz pierwszy wygrała najbardziej prestiżowy turniej tenisowy – Wimbledon, zgromadziła 19 pkt, co pozwoliło jej zająć 13. miejsce.

Z kolei Bargiel we wrześniu dokonał historycznego wyczynu, stając się pierwszą osobą, która wspięła się na najwyższy szczyt świata – Mount Everest (8849 m n.p.m.) – i zjechała z niego na nartach aż do bazy, nie korzystając przy tym z dodatkowego tlenu z butli. Ten wyczyn umocnił jego pozycję pioniera w dziedzinie skialpinizmu gór wysokich, podobnie jak wcześniejszy wyczyn – zjazd z K2 – przed siedmiu laty.

Ilu Polaków wygrało Ankietę PAP?

Jak dotychczas czworo Polaków wygrało Ankietę PAP. Zdzisław Krzyszkowiak, jeden z najlepszych biegaczy długodystansowych świata, znakomity też na dystansie 3 000 m z przeszkodami, zwyciężył w pierwszej edycji – w 1958 roku, Irena Szewińska, zdobywczyni siedmiu medali olimpijskich, triumfowała w 1966 i 1974 roku, w 2020 najwięcej głosów otrzymał piłkarz Robert Lewandowski, a trzy lata temu do tego grona dołączyła Świątek.

Każda z 23 agencji biorących udział w Ankiecie zaprezentowała własną „10”. Na Duplantisa głosy oddali dziennikarze wszystkich agencji biorących udział w plebiscycie, plasując go osiem razy na pierwszym miejscu, cztery razy – na drugim i tyle samo razy na trzecim.

Do tegorocznej Ankiety PAP zgłoszono 62 sportowców

Do tegorocznej Ankiety PAP zgłoszono 62 sportowców (20 kobiet i 42 mężczyzn) z 22 dyscyplin, którzy wywodzą się z 24 krajów. Najwięcej – siedmiu – pochodzi z Norwegii, sześciu z Hiszpanii, pięciu z Francji, po czterech z Holandii, Włoch i Wielkiej Brytanii, natomiast ze Szwecji, Serbii, Słowenii i Włoch.

Najliczniej na listach reprezentowani byli przedstawiciele piłki nożnej – 10 osób, „królowej sportu” lekkoatletyki – dziewięć, koszykówki – siedem oraz tenisa i pływania – po pięć. Czterech wywodzi się z kolarstwa i narciarstwa klasycznego.

Najczęściej – 17 razy – zwyciężyli w głosowaniu tenisiści: Niemka Steffi Graf (1988-89), Szwed Stefan Edberg (1990), Szwajcarka Martina Hingis (1997), jej rodak Roger Federer (2004-07 i 2009), Hiszpan Rafael Nadal (2008 i 2010), Serb Novak Djokovic (2011, 2015, 2018, 2021 i 2023) oraz Świątek (2022).

Federer i Djokovic z pięcioma triumfami są rekordzistami. Trzy razy wygrali radziecki skoczek wzwyż Walery Brumel (1961-63) i siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1 Niemiec Michael Schumacher (2001-03).

Raz – w 2005 roku – zdarzył się przypadek, że pierwsze miejsce podzielili rosyjska tyczkarka Jelena Isinbajewa i Federer.

W 68. Ankiecie PAP głosowali dziennikarze

W 68. Ankiecie PAP głosowali dziennikarze: AFP (Francja), AGERPRES (Rumunia), ANADOLU AJANSI (Turcja), APA (Austria), ATA (Albania), BELGA (Belgia), BNS (Baltic News Service – Litwa), BTA (Bułgaria), CTK (Czechy), DPA (Niemcy), EFE (Hiszpania), ELTA (Litwa), FENA (Bośnia i Hercegowina), HINA (Chorwacja), LUSA (Portugalia), MTI (Węgry), NTB (Norwegia), SID (Niemcy), STA (Słowenia), TANJUG (Serbia), TASR (Słowacja), UKRINFORM (Ukraina) i PAP S.A.