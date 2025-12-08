Faustyna Kotłowska z gorzowskiego Startu wygrała 7. edycję Plebiscytu Polskiego Komitetu Paralimpijskiego na Sportowca Roku Guttmanny2025.

Dwukrotna złota medalista ostatnich mistrzostw świata w paralekkiej atletyce głosami kibiców wyprzedziła lekkoatletkę Różę Kozakowską ze Startu Tarnów i dwukrotną wicemistrzynię świata w paraszermierce Kingę Dróżdż z IKS AWF Warszawa.

Piąte miejsce w plebiscycie zajął medalista mistrzostw Europy w parastrzelectwie Szymon Sowiński ze Startu Zielona Góra, a na na 7 pozycji był paralekkoatleta Startu Gorzów Bartosz Górczak.

Dwa razy statuetkę Guttmanna odbierał Zbigniew Lewkowicz: dla trenera roku 2025 i jako prezes Startu Gorzów dla Organizacji Sportowej Roku 2025.

Nie były to jedyne lubuskie akcenty na Gali, bo nagrodę w nowej kategorii pn. Największe Osiągnięcie w Sporcie Nieparalimpijskim 2025 otrzymała zawodniczka Startu Gorzów Wlkp. Magdalena Andruszkiewicz, dwukrotna mistrzyni świata we frame runningu (klasa T72) na dystansach 100 i 400 m.