Odbyłem bardzo dobrą rozmowę ze specjalnymi wysłannikami USA Jaredem Kushnerem i Stevem Witkoffem – przekazał w czwartek (25 grudnia) prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w komunikacie opublikowanym na platformach społecznościowych.
Rozmawialiśmy o pewnych ważnych konkretach dotyczących trwających prac. Są dobre pomysły, które mogą zaowocować wspólnym rezultatem i trwałym pokojem
– napisał Zełenski na Facebooku.
Dalsza część tekstu pod nagraniem
Prezydent Ukrainy przedstawił w środę nową propozycję planu pokojowego opracowaną przez USA, która jest wynikiem licznych konsultacji ze stronami konfliktu; zakłada ona ustanowienie linii rozmieszczenia wojsk niezbędnych do zakończenia konfliktu w miejscu, gdzie przebiega linia frontu. Zarazem, jak zwróciła uwagę agencja AFP, żaden z punktów nie proponuje rozwiązania problemu okupowanych przez Rosję terytoriów.
Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem
Czytaj także:
Ukraina/ Armia: trafiliśmy w instalacje gazowe i paliwowe w Rosji m.in. rakietami typu Storm Shadow
Trafiliśmy w instalacje gazowe i paliwowe w Rosji, korzystając m.in. z rakiet produkcji brytyjskiej typu Storm Shadow - poinformował w czwartkowym (25 grudnia) komunikacie w aplikacji Telegram Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Ukraiński sztab generalny przekazał,...Czytaj więcejDetails
Zełenski oświadczył w środę, że porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie będzie umową między USA, Ukrainą, Europą i Rosją. Jak dodał, przystąpienie Ukrainy do NATO pozostaje decyzją państw członkowskich Sojuszu, ale Kijów nie zrezygnuje z tej perspektywy.
Czytaj także:
Zełenski o szczegółach planu pokojowego
Projekt planu pokojowego dla Ukrainy liczy 20 punktów - potwierdził wcześniejsze doniesienia prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak podkreślił, Ukraina jest gotowa do dalszych rozmów z Amerykanami, w tym do spotkania...Czytaj więcejDetails