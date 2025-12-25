Odbyłem bardzo dobrą rozmowę ze specjalnymi wysłannikami USA Jaredem Kushnerem i Stevem Witkoffem – przekazał w czwartek (25 grudnia) prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w komunikacie opublikowanym na platformach społecznościowych.

Rozmawialiśmy o pewnych ważnych konkretach dotyczących trwających prac. Są dobre pomysły, które mogą zaowocować wspólnym rezultatem i trwałym pokojem

– napisał Zełenski na Facebooku.

Prezydent Ukrainy przedstawił w środę nową propozycję planu pokojowego opracowaną przez USA, która jest wynikiem licznych konsultacji ze stronami konfliktu; zakłada ona ustanowienie linii rozmieszczenia wojsk niezbędnych do zakończenia konfliktu w miejscu, gdzie przebiega linia frontu. Zarazem, jak zwróciła uwagę agencja AFP, żaden z punktów nie proponuje rozwiązania problemu okupowanych przez Rosję terytoriów.

Zełenski oświadczył w środę, że porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie będzie umową między USA, Ukrainą, Europą i Rosją. Jak dodał, przystąpienie Ukrainy do NATO pozostaje decyzją państw członkowskich Sojuszu, ale Kijów nie zrezygnuje z tej perspektywy.