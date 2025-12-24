Projekt planu pokojowego dla Ukrainy liczy 20 punktów – potwierdził wcześniejsze doniesienia prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak podkreślił, Ukraina jest gotowa do dalszych rozmów z Amerykanami, w tym do spotkania na poziomie prezydentów.

Według Zełenskiego dziś należy spodziewać się oficjalnej reakcji Moskwy na zapisy, które umieścili w projekcie planu pokojowego przedstawiciele Kijowa i Waszyngtonu. Prezydent Ukrainy nazywa projekt planu pokojowego „bazowym dokumentem”, dotyczącym zakończenia wojny.

W 20 punktach zapisano między innymi potwierdzenie suwerenności Ukrainy i wzajemne zapewnienie walczących stron o powstrzymaniu się od agresji. W punkcie 3. zapisano, że Ukraina otrzyma jasne gwarancje bezpieczeństwa. W punkcie 5. jest zobowiązanie Stanów Zjednoczonych i państw Europejskich do obrony Ukrainy przed potencjalną, kolejną napaścią ze strony Rosji.

Punkt 7. zawiera gwarancję przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej, a punkty 8. i 9. dotyczą powojennego rozwoju ukraińskiej gospodarki. Dalej Kijów ma potwierdzić, że pozostanie państwem bez broni atomowej, a zaporoska elektrownia jądrowa będzie eksploatowana wspólnie przez Ukrainę, Rosję i Stany Zjednoczone. Są też punkty dotyczące programów edukacyjnych, które miałby zapobiec narastaniu nienawiści między Ukrainą i Rosją.

W kwestii przynależności Donbasu mają być prowadzone dodatkowe negocjacje. Ukraina ma też zobowiązać się do przeprowadzenia wyborów jak najszybciej po podpisaniu porozumienia pokojowego.