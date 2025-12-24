Spokojnych, rodzinnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia życzą:
Reportażyści Studia Reporterów Kukułcza 1:
Małgorzata Nabel-Dybaś
Izabela Kwiatkowska
Grażyna Walkowiak
Konrad Stanglewicz
Michał Szczęch
Bartosz Schaefer
Jakub Mielcarz
Marzena Wróbel-Szała
Zapraszamy na świąteczne reportaże:
„Pionierzy” reportaż Marzeny Wróbel w I dzień Świąt 25.12.2025 po godz. 18 na antenie Radia Zachód
Stowarzyszenie Pionierów Zielonej Góry zrzesza ponad 100 członków. Z pieczołowitością przechowują pamiątki oraz wspomnienia. Jak wyglądała Wigilia i święta Bożego Narodzenia w dawnej Zielonej Górze? jakie tradycje pamiętają z terenów z których tu przyjechali?
„Pielęgnujemy wspomnienia” reportaż Marzeny Wróbel w II dzień Świąt 26.12.2025 po godz. 18 na antenie Radia Zachód
Na Ziemie Odzyskane przyjechali z wielu stron. Pociągami, w bydlęcych wagonach, konnymi wozami, wojskowymi samochodami. Osiedlali się w okolicach Świebodzina. Tu budowali swój nowy dom.
Jednak zachowanie w pamięci dawnych wydarzeń i czasów powojennych oraz przekazywanie wiedzy o nich młodym mieszkańcom powiatu jest jednym z celów Świebodzińskiego Związku Kresowian.
Wigilia i święta Bożego Narodzenia to dobry czas na integrację ale także wspomnienia.