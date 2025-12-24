Spokojnych, rodzinnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia życzą:

Reportażyści Studia Reporterów Kukułcza 1:

Małgorzata Nabel-Dybaś

Izabela Kwiatkowska

Grażyna Walkowiak

Konrad Stanglewicz

Michał Szczęch

Bartosz Schaefer

Jakub Mielcarz

Marzena Wróbel-Szała

Zapraszamy na świąteczne reportaże:

„Pionierzy” reportaż Marzeny Wróbel w I dzień Świąt 25.12.2025 po godz. 18 na antenie Radia Zachód

Stowarzyszenie Pionierów Zielonej Góry zrzesza ponad 100 członków. Z pieczołowitością przechowują pamiątki oraz wspomnienia. Jak wyglądała Wigilia i święta Bożego Narodzenia w dawnej Zielonej Górze? jakie tradycje pamiętają z terenów z których tu przyjechali?

„Pielęgnujemy wspomnienia” reportaż Marzeny Wróbel w II dzień Świąt 26.12.2025 po godz. 18 na antenie Radia Zachód

Na Ziemie Odzyskane przyjechali z wielu stron. Pociągami, w bydlęcych wagonach, konnymi wozami, wojskowymi samochodami. Osiedlali się w okolicach Świebodzina. Tu budowali swój nowy dom.

Jednak zachowanie w pamięci dawnych wydarzeń i czasów powojennych oraz przekazywanie wiedzy o nich młodym mieszkańcom powiatu jest jednym z celów Świebodzińskiego Związku Kresowian.

Wigilia i święta Bożego Narodzenia to dobry czas na integrację ale także wspomnienia.