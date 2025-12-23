Kolejne unijne pieniądze mają trafić do Polski w kwietniu przyszłego roku. Chodzi o 29 miliardów złotych. Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała o podpisaniu szóstego i siódmego wniosku o płatność z Krajowego Planu Odbudowy.

We wpisie na portalu X ministra podkreśliła, że mimo zbliżających się świąt prace nad realizacją KPO trwają do ostatniej chwili. Zapowiedziała również złożenie kolejnych dwóch wniosków w przyszłym roku – ósmego i dziewiątego. Następne środki mają wpłynąć do Polski w sierpniu oraz w grudniu.

Według szacunków rządu łączna kwota środków z KPO, która zasili polską gospodarkę, przekroczy 110 miliardów złotych.

Jak zaznaczyła ministra, inwestycje finansowane z Krajowego Planu Odbudowy mają wzmocnić konkurencyjność polskiej gospodarki i wesprzeć krajowych przedsiębiorców w rywalizacji na globalnym rynku.