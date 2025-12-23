W zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę zginęły dwie osoby, a wiele jest rannych. Wśród poszkodowanych są dzieci. Atak odciął dostawy prądu w wielu regionach Ukrainy. Bez elektryczności jest między innymi Kijów i okoliczne miejscowości oraz obwód sumski.

Rosja wystrzeliła na Ukrainę drony i pociski manewrujące. Ministerstwo energii poinformowało w mediach społecznościowych, że specjaliści rozpoczną naprawy uszkodzonej infrastruktury, kiedy tylko sytuacja na to pozwoli. W związku z ostrzałem ogłoszono alarm powietrzny na terytorium całej Ukrainy. Siły Powietrzne Ukrainy zaobserwowały w ukraińskiej przestrzeni powietrznej pociski manewrujące nadlatujące z kierunku północno-wschodniego.

W związki z atakiem Polska poderwała myśliwce. W polskiej przestrzeni powietrznej operuje polskie i sojusznicze lotnictwo. Działania te mają charakter prewencyjny. Są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów – informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.