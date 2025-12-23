Rafał Mikuła będzie pełnił obowiązki dyrektora Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu. To efekt unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora.

Rafał Mikuła w muzeum w Międzyrzeczu zrealizował wiele projektów kulturalnych, m.in. z zakresu zarządzania i ochrony kolekcji muzealnych. Dotychczas kierował oddziałem „Synagoga”. Jest absolwentem biotechnologii na Uniwersytecie Warszawskim, ukończył także studia podyplomowe w zakresie zarządzania i ochrony kolekcji muzealnej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Przez cztery lata zasiadał w zarządzie powiatu międzyrzeckiego.

Kilka dni temu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego unieważniło konkurs na stanowisko dyrektora. Startował w nim Rafał Mikuła, a także dotychczasowy dyrektor Andrzej Kirmiel. Mikuła dostał cztery głosy komisji konkursowej, a Kirmiel – 6. Konkurs został jednak unieważniony z powodów formalnych. Ministerstwo uznało, że naruszony został punkt regulaminu mówiący o tajności obrad do czasu rozstrzygnięcia.

Po tej decyzji Andrzej Kirmiel przekazał Radiu Zachód informację, że nie będzie startował w powtórzonym konkursie.

Andrzej Kirmiel był dyrektorem Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej przez 15 lat. Współorganizował nową wystawę stałą dotyczącą historii miasta i regionu. Przygotował wielomilionowy projekt remontowy i doprowadził do zawarcia umowy o współprowadzeniu placówki przez MKiDN. Za jego kadencji Zamek Piastowski z zespołem dworsko-parkowym, na terenie którego działa muzeum, został wpisany na prestiżową listę Pomników Historii.