Rodziny górników, którzy zginęli w kopalni Pniówek mogą liczyć na pomoc – zadeklarował premier Donald Tusk.

„Łączymy się dzisiaj wszyscy w bólu z rodzinami dwóch górników, którzy zginęli w kopalni Pniówek. Władze Jastrzębskiej Spółki Węglowej zapewniły mnie, że bliscy ofiar otoczeni są właściwą opieką i mogą liczyć na wszelką pomoc” – napisał szef polskiego rządu w mediach społecznościowych.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że w wyrobisku kopalni Pniówek doszło do wyrzutu dużej ilości metanu wraz z masą skalną. W miejscu tego zdarzenia pracowało dziesięć osób. Ośmiu górnikom udało się bezpiecznie wyjść na powierzchnię. Dwóch górników zginęło. Mieli 40 i 41 lat.