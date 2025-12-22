Piętnastoma głosami za, przy trzech przeciwnych i trzech wstrzymujących się nowosolscy radni przyjęli budżet miasta na 2026 rok. Dochody wyniosą około 283 milionów złotych, a wydatki sięgną kwoty 316 milionów złotych.

– W przyszłym roku na ważne dla miasta inwestycje przeznaczymy prawie 66 milionów złotych, głównie na kontynuację budowy i przebudowy dróg – mówi prezydent Beata Kulczycka.

– Deficyt budżetowy w wysokości 33 milionów złotych planujemy pokryć go wolnymi środkami, to prawie 9 milionów złotych i sprzedażą papierów wartościowych o wartości 24 mln złotych – dodała prezydent Beata Kulczycka.