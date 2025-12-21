W ciągu ostatnich trzech dni ukraińska delegacja przeprowadziła na Florydzie serię „produktywnych i konstruktywnych” spotkań z partnerami amerykańskimi i europejskimi – napisano we wspólnym oświadczeniu opublikowanym w niedzielę (21 grudnia).
Oświadczenie tej samej treści opublikowali na platformach społecznościowych specjalny wysłannik USA Steve Witkoff i główny ukraiński negocjator Rustem Umierow.
W skład ukraińskiej delegacji – oprócz sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Umierowa – wchodził szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych gen. Andrij Hnatow. Stronę amerykańską reprezentowali Witkoff, Jared Kushner i przedstawiciel Białego Domu Josh Gruenbaum.
Kluczowi doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego z Europy dołączyli do rozmów, by uzgodnić wspólne podejście strategiczne między Ukrainą, USA i Europą
– przekazano.
Dalsza część tekstu pod wpisem
Czytaj także:
Sikorski: nie wierzę, że Stany Zjednoczone wycofają się z Europy
Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w opublikowanym wywiadzie dla portalu tygodnika Respekt oświadczył, że nie wierzy, że USA wycofają się z Europy. Powiedział też, że dla Amerykanów silna...Czytaj więcejDetails
W komunikacie napisano też, że oddzielne „konstruktywne” spotkanie przeprowadzono w formacie USA-Ukraina. Było poświęcone pracy nad czterema dokumentami. Rozmowy dotyczyły dalszego opracowywania 20-punktowego planu pokojowego, uzgodnienia stanowisk w sprawie wielostronnych ram gwarancji bezpieczeństwa i amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz dalszych prac nad planem dotyczącym gospodarki i rozwoju.
Jak dodano, szczególną uwagę poświęcono ramom czasowym i kolejności kolejnych kroków.
Zaznaczono też, że Ukraina pozostaje w pełni zaangażowana w osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju.
Wspólne priorytety
Naszym wspólnym priorytetem jest zatrzymanie zabijania, zapewnienie zagwarantowanego bezpieczeństwa i stworzenie warunków dla odbudowy, stabilności i długotrwałego rozwoju Ukrainy
– czytamy w oświadczeniu.
Pokój nie może być tylko zatrzymaniem działań zbrojnych, lecz musi być też godną podstawą dla stabilnej przyszłości
– głosi dokument.
Napisano w nim też, że Ukraina docenia przewodnictwo USA i amerykańskie wsparcie oraz bliską koordynację z partnerami podczas następnych etapów tego procesu.
Dalsza część tekstu pod wpisem
Czytaj także:
Zełenski chce szerszych konsultacji z europejskimi sojusznikami po rozmowach z USA
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował w niedzielę (21 grudnia) o przeprowadzenie szerszych konsultacji z przywódcami krajów europejskich po najnowszych rozmowach między przedstawicielami Ukrainy i USA w Miami na Florydzie....Czytaj więcejDetails
Amerykańska delegacja na Florydzie w sobotę rozpoczęła również rozmowy ze stroną rosyjską, którą reprezentuje wysłannik Władimira Putina Kiriłł Dmitrijew. Doradca przywódcy Rosji Jurij Uszakow poinformował w niedzielę, że Putin w poniedziałek będzie oczekiwać od Dmitrijewa sprawozdania z rozmów na Florydzie.
Czytaj także:
Rosyjskie plany napaści na Europę, silna Ukraina i torpedowanie działan Trumpa. Szefowa wywiadu USA zabrała głos
Dyrektor Wywiadu Narodowego USA Tulsi Gabbard oświadczyła w sobotę (20 grudnia), że w ocenie amerykańskiego wywiadu Rosja nie ma zdolności podbicia i okupowania Ukrainy ani napaści na Europę. Podżegacze...Czytaj więcejDetails