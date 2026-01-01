Redakcja Studia Reporterów Kukułcza 1 powstała w 2024r. Zajmujemy się nie tylko interwencjami, ale tworzymy poruszające i nagradzane reportaże radiowe, emitowane na ogólnopolskiej antenie.

Dziś przypomnimy historie, które prezentowaliśmy w 2025r. Ważne, znaczące tematy, zmieniające rzeczywistość, poruszające i chwytające za serca.

„Hultaj, ale dobry Włoch” o Tomaszu Włochu, społeczniku Cigacic, który odszedł po walce z chorobą nowotworową.

„Tajemnice Joanny” zagadkowa sprawa morderstwa młodej kobiety.

„Serce radia” reportaż o roli radia, nagrodzony za realizację akustyczną Łukasza Zalewskiego.

„Będziemy pamiętać” dokument, który został nominowany w konkursach „Audycja Historyczna Roku” w kategorii „Losy” oraz na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Reportaży „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” (NNW) w Gdyni, opowiadając o społecznikach upamiętniających Polaków walczących w II wojnie światowej w Bytomiu Odrzańskim.

„Marzenia się spełniają” dlaczego Chorwacja przyciąga coraz więcej Polaków?

„Niewinny” opowiadający o walce mieszkańca Bobrownik o sprawiedliwość i prawdę.

„Szczęściarz Jarek” piękna historia o człowieczeństwie i przyjaźni Joanny i Jarka.

Porozmawiamy też o tej rzeczywistości wirtualnej, która już ma druzgocący wpływ na osąd wielu. Jak chronić prawdę przed dezinformacją i fałszem?

Gośćmi w studiu są reportażyści – Marzena Wróbel-Szała i Michał Szczęch.

Prowadzenie audycji Małgorzata Nabel-Dybaś

Czwartek, 1 stycznia 2026 po 18.00 na antenie Radia Zachód.

Zaprasza Studio Reporterów Kukułcza 1