Redakcja Studia Reporterów Kukułcza 1 powstała w 2024r. Zajmujemy się nie tylko interwencjami, ale tworzymy poruszające i nagradzane reportaże radiowe, emitowane na ogólnopolskiej antenie.
Dziś przypomnimy historie, które prezentowaliśmy w 2025r. Ważne, znaczące tematy, zmieniające rzeczywistość, poruszające i chwytające za serca.
„Hultaj, ale dobry Włoch” o Tomaszu Włochu, społeczniku Cigacic, który odszedł po walce z chorobą nowotworową.
„Tajemnice Joanny” zagadkowa sprawa morderstwa młodej kobiety.
„Serce radia” reportaż o roli radia, nagrodzony za realizację akustyczną Łukasza Zalewskiego.
„Będziemy pamiętać” dokument, który został nominowany w konkursach „Audycja Historyczna Roku” w kategorii „Losy” oraz na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Reportaży „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” (NNW) w Gdyni, opowiadając o społecznikach upamiętniających Polaków walczących w II wojnie światowej w Bytomiu Odrzańskim.
„Marzenia się spełniają” dlaczego Chorwacja przyciąga coraz więcej Polaków?
„Niewinny” opowiadający o walce mieszkańca Bobrownik o sprawiedliwość i prawdę.
„Szczęściarz Jarek” piękna historia o człowieczeństwie i przyjaźni Joanny i Jarka.
Porozmawiamy też o tej rzeczywistości wirtualnej, która już ma druzgocący wpływ na osąd wielu. Jak chronić prawdę przed dezinformacją i fałszem?
Gośćmi w studiu są reportażyści – Marzena Wróbel-Szała i Michał Szczęch.
Prowadzenie audycji Małgorzata Nabel-Dybaś
Czwartek, 1 stycznia 2026 po 18.00 na antenie Radia Zachód.
Zaprasza Studio Reporterów Kukułcza 1