Diecezjalna Caritas apeluje, by szczególnie w okresie świątecznym pamiętać o osobach bezdomnych. Dla nich przygotowane są noclegownie, gdzie mogą one spędzić noc. Warunkiem jest jednak poddanie się badaniu alkomatem oraz testerem na zawartość narkotyków.

Na bezdomnych, którzy takiego badania unikają czekają ogrzewalnie.

– Nie bądźmy obojętni. Wśród tych osób są takie, które nie wiedzą, że czeka na nich bezpieczne miejsce – mówi Sylwia Grzyb, rzeczniczka Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Noclegownie i ogrzewalnie dla osób bezdomnych w Polsce prowadzą wszystkie diecezjalne zespoły Caritas.

