„Poznajemy Polskę Razem” – to hasło specjalnych kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców przebywających w naszym regionie.

Projekt realizowany jest przez Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

– Zależy nam na tym, aby obcokrajowcy mieszkający w województwie lubuskim, także uchodźcy wojenni z Ukrainy, dobrze się u nas czuli i mogli lepiej zintegrować z mieszkańcami regionu – mówi Sylwia Grzyb, rzeczniczka diecezjalnej Caritas:

Z kursów adaptacyjnych organizowanych przez Caritas diecezji zielonogórsko-gorzowskiej mogą korzystać obywatele krajów spoza Unii Europejskiej legalnie przybywających w naszym kraju.

Do tej pory, jak podkreśla Sylwia Grzyb, na zajęcia zgłosiło się ok. 160 osób różnych narodowości:

Co ważne, cudzoziemcy biorący udział w tych kursach poznają też polską historię, kulturę i tradycje.

– Zachęcamy ich także do uczenia się języka polskiego i udziału w naszych warsztatach i spotkaniach integracyjnych – dodaje Sylwia Grzyb:

Dodajmy, że projekt „Integrujemy”, w ramach którego organizowane będą kursy adaptacyjne dla cudzoziemców przebywających na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, realizowany będzie do końca czerwca 2029 roku.

Całość kosztować będzie 2 mln złotych, a pieniądze na ten cel pochodzą z rządowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.