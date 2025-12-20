Sąd zastosował trzymiesięczny areszt wobec zatrzymanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Polaka, podejrzewanego o zgłoszenie gotowości działania na rzecz obcego wywiadu – poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

W toku przeprowadzonych przeszukań zabezpieczono dowody gromadzenia przez podejrzanego materiałów dokumentujących m.in. kolejowe transporty sprzętu wojskowego

– podał minister w sobotnim (20 grudnia) wpisie na platformie X.

Siemoniak zaznaczył, że o areszcie wobec 40-letniego obywatela RP sąd zdecydował w sobotę.

Dalsza część tekstu pod wpisem

W sobotę 20 grudnia 2025 roku sąd zastosowal środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec 40-letniego obywatela RP, któremu przedstawiono zarzut zgłoszenia gotowości działania na rzecz obcego wywiadu (artykuł 130 paragraf 3 Kodeksu Karnego).… pic.twitter.com/WBjbGcFvkX — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) December 20, 2025

W sobotę 20 grudnia 2025 roku sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec 40-letniego obywatela RP, któremu przedstawiono zarzut zgłoszenia gotowości działania na rzecz obcego wywiadu (artykuł 130 paragraf 3 Kodeksu Karnego). Zatrzymanie tej osoby nastąpiło w wyniku działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

– przekazał minister.