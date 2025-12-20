Sobota (20 grudnia) będzie pochmurna, z przejaśnieniami możliwymi tylko lokalnie; miejscami mogą występować mżawki – poinformowała synoptyk IMGW Magdalena Pękała. Taka pogoda utrzyma się do końca weekendu, najbliższe dwie noce będą mgliste. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla 14 województw.

Według informacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w sobotę (20 grudnia) do końca dnia w całym kraju będzie pochmurno. Jedynie na krańcach południowych możliwe są większe przejaśnienia i rozpogodzenia, natomiast w pozostałej części kraju utrzymywać się będzie gruba warstwa chmur. Miejscami, zwłaszcza na krańcach północnych, będą występować słabe opady deszczu lub mżawki.

Na termometrach w sobotę maksymalnie od 3 do 7 st. C. Nieznacznie chłodniej będzie na północnym wschodzie – ok. 2 st. C. Na krańcach południowo-wschodnich i lokalnie na zachodzie – ok. 8 st. C. Do końca dnia będzie wiał słaby wiatr z południowego zachodu.

W nocy z soboty na niedzielę w dalszym ciągu będzie pochmurno. Jedynie na krańcach południowych, a zwłaszcza w rejonach podgórskich, mogą zdarzyć się większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami będą występowały słabe opady deszczu lub mżawki.

W całym kraju będą się pojawiały silne zamglenia, miejscami również mgły ograniczające widzialność do około 200-300 m, a lokalnie widzialność będzie spadać nawet do 100 m. W rejonach podgórskich mgły mogą marznąć i osadzać szadź. Prognozowany jest słaby wiatr, zmienny z przewagą kierunków wschodnich.

Nocą z soboty na niedzielę temperatura wyniesie przeważnie od 0 do 3 st. C. Cieplej – 4 st. C – będzie na wybrzeżu i miejscami na zachodzie, a najchłodniej w Kotlinach Karpackich – ok. minus 4 st. C.

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą, które obejmą całe województwo zachodniopomorskie, pomorskie i podkarpackie oraz większość obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i małopolskiego. Alerty ogłoszono także dla południowych powiatów województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego oraz północnych powiatów woj. mazowieckiego. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godz. 16 w sobotę, do niedzieli do godz. 10. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi od 70 do 80 proc.

W niedzielę spodziewana jest kontynuacja pochmurnej aury – większe przejaśnienia mogą wystąpić jedynie w rejonach podgórskich. Na wschodzie, w centrum oraz na południowym wschodzie znowu będą występowały słabe opady deszczu lub mżawki.

W całym kraju pojawią się silne zamglenia, miejscami także mgły. Lokalnie mgły mogą utrzymywać się przez całą niedzielę. Początkowo widzialność przy mgłach spadnie do około 100 m, potem około 300-500 m.

Termometry pokażą w niedzielę od 2 do 6 st. C, miejscami na zachodzie odrobinę więcej – ok. 7 st. C. W niedzielę będzie wiał słaby wiatr z kierunków zmieniających się.

Nocą z niedzieli na poniedziałek pogoda się istotnie nie zmieni. W całym kraju bardzo dużo chmur, ponownie pojawią się silne zamglenia i w wielu miejscach mgły. Te jednak będą mniej gęste, niż poprzedniej nocy – w nocy z niedzieli na poniedziałek widzialność przy mgłach spadnie do ok. 400-500 m.

Miejscami, zwłaszcza na krańcach południowych i południowo-wschodnich, będą występowały słabe opady deszczu lub mżawki. W nocy z niedzieli na poniedziałek na termometrach przeważnie od 0 do 2 st. C. Jedynie lokalnie na północnym zachodzie mogą pojawić się lekkie przymrozki.

