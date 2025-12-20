Kardynał Grzegorz Ryś oficjalnie objął w sobotę (20 grudnia) urząd metropolity krakowskiego. Misją Kościoła nie jest przekaz doktryny, tylko przekaz życia, przekaz miłości, przekaz łaski – wskazał podczas uroczystości kard. Ryś. Kościół, który myśli tylko o sobie, słucha tylko siebie, jest przerażający – stwierdził. Zapowiedział zorganizowanie synodu diecezjalnego.

W sobotę (20 grudnia) w Bazylice Archikatedralnej na Wawelu odbył się ingres kard. Grzegorza Rysia na metropolitę krakowskiego. Duchowny, który przez ostatnich osiem lat pełnił posługę metropolity łódzkiego, zastąpił abp. Marka Jędraszewskiego.

Ceremonia rozpoczęła się uroczystym wejściem nowego metropolity do katedry w procesji, której towarzyszyło bicie dzwonu Zygmunt. Głównym punktem ingresu była msza święta, podczas której publicznie odczytano bullę papieską, czyli pismo nominacyjne podpisane przez papieża Leona XIV. Zwracając się w nim do nowego arcybiskupa, papież napisał, że – rozważywszy „ciężar i powagę tego urzędu” – uznano za stosowne powierzyć kardynałowi Rysiowi „zarząd i posługę”.

Twoja gorliwość, okazana we wspólnocie łódzkiej, doświadczenie w prowadzeniu spraw oraz ewangeliczna troska o najsłabszych przekonują nas, aby powierzyć ci tę znamienitą kościelną prowincję od wieków wyróżniającą się wiernością oraz wieloma świętymi i błogosławionymi

– napisał papież Leon XIV.

Wskazał, by „powracając do swojej rodzinnej wspólnoty” nowy metropolita sprawował posługę „gorliwie jako brat pośród braci i sługa pośród sług Bożych”.

W trakcie uroczystości arcybiskup Jędraszewski przekazał pastorał w ręce nuncjusza apostolskiego abp. Antonia Guido Filipazziego, który wręczył go kardynałowi Rysiowi. Po otrzymaniu pastorału, a także Racjonału św. Jadwigi, kardynał Ryś zajął miejsce na katedrze – to realny początek jego posługi.

Bądź pozdrowiony, krakowski Kościele, pełen łaski. To jest prawda o Kościele, że jest pełen łaski

– powiedział kardynał, wygłaszając homilię.

Nowy metropolita odniósł się do słów odczytanego wcześniej fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza, opowiadającego o zwiastowaniu Maryi przez anioła Gabriela, a także do I Listu do Koryntian, w którym św. Paweł pisze do Kościoła, „który się znalazł w bardzo trudnej sytuacji”. Zwrócił jednak uwagę, że swój list św. Paweł zaczyna od pozdrowienia Kościoła.

Od tego Paweł zaczyna: trzeba zobaczyć Kościół, który jest pełen łaski, w którym nie brakuje żadnego daru łaski. Dopiero potem można mówić – jeśli trzeba, tak jak Paweł – o kościelnych problemach – zaznaczył duchowny. Podkreślił przy tym, że „jeśli się nie widzi tej łaski, mówimy o Kościele po wierzchu, mówimy o Kościele strasznie płytko – tak nie wolno”. – Łaska to nie jest rzecz. Łaska to jest doświadczenie miłości – wskazał. – Krakowski Kościele, Pan z Tobą! To jest obietnica, która usuwa wszelki lęk. Jeśli Pan z nami, któż przeciwko nam

– powiedział kard. Ryś.

Zaznaczył też, że „misją Kościoła nie jest przekaz doktryny, tylko jest przekaz życia”.

Jest przekaz miłości, którą jesteśmy obdarowani przez Jezusa, przekaz łaski – wskazał kardynał, podkreślając, że „nie można przyjmować łaski na próżno, bo Kościół nie istnieje dla siebie”. – Papież Franciszek wiele razy przestrzegał nas przed Kościołem, który opisywał jako autoreferencyjny. Taki Kościół, który myśli tylko o sobie, który dba tylko o siebie, słucha tylko siebie, cytuje tylko siebie. To jest Kościół przerażający

– powiedział kapłan.

Zwracając się do wiernych, wskazał, że papieska bulla została skierowana nie tylko do niego, ale również do wszystkich wiernych. Odnosząc się do słów Leona XIV o jego posłudze w Łodzi, oświadczył, że łódzki Kościół stał się dla niego domem i ukształtował go jako biskupa diecezjalnego. Zwrócił także uwagę na słowa papieża, by był „bratem pośród braci”.

To jest odkrycie ponowne tego, że podstawowa, najważniejsza godność w Kościele jest nam wszystkim wspólna. I jest równa, jest chrzcielna. I że my wszyscy w tym Kościele współtworzymy dom. Że za niego jesteśmy współodpowiedzialni. Że nam jest potrzebna wspólnota w rozeznawaniu. Że nam jest potrzebne słuchanie wzajemne siebie i wspólne nasłuchiwanie Ducha Świętego. Nam jest potrzebna wymiana duchowych darów między wszystkimi. Nam jest potrzebna duchowa, głęboka jakość relacji, na które się musimy nawracać

– mówił kardynał.

Zapowiedział też, że na przełomie lutego i marca chciałby otworzyć synod diecezjalny, skupiony na dokumencie biskupów o synodalności.

W uroczystości wzięli udział liczni przedstawiciele duchowieństwa, w tym m.in. nuncjusz apostolski abp Antonio Guido Filipazzi, kardynałowie Stanisław Dziwisz, Konrad Krajewski i Arthur Roche, a także władze państwowe – m.in. wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

List skierował prezydent Karol Nawrocki. Składając gratulacje prezydent wskazał, że kardynał wraca do rodzimego miasta i Kościoła, w którym – w bazylice Mariackiej – został ochrzczony, przyjął święcenia kapłańskie, zdobył stopnie naukowe i kierował seminarium duchownym.

Swym głębokim zaangażowaniem duszpasterskim zaskarbił sobie ksiądz kardynał trwały szacunek wiernych. Już tylko ten fragment dotychczasowej drogi eminencji przemawia za tym, że arcybiskupstwo krakowskie trafia dzisiaj w ręce nadzwyczaj właściwe i godne – zaznaczył w liście. – Jestem przekonany, ze swą żarliwą wiarą, poruszającym głosem Dobrej Nowiny i miłością bliźniego zapisze ksiądz kardynał kolejny piękny rozdział w dziejach metropolii krakowskiej

– dodał prezydent.

Gratulacje nowemu metropolicie złożył także przechodzący na emeryturę arcybiskup Marek Jędraszewski.

Życzę z całego serca, abyś swoją jak najbardziej owocną posługą krakowskiemu Kościołowi nieustannie uwrażliwiał wszystkich, że są posłani przez Chrystusa, by czuwać

– zwrócił się do kard. Rysia.

Kard. Grzegorz Ryś decyzją Leona XIV zajął miejsce abp. Jędraszewskiego, który metropolitą krakowskim był od 2017 r. W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego w czerwcu 2024 r. złożył na ręce Franciszka rezygnację z pełnionego urzędu. Papież przyjął ją, prosząc jednocześnie, aby sprawował tę funkcję do czasu mianowania następcy.

Grzegorz Ryś urodził się w 1964 r. w Krakowie, tu studiował w Wyższym Seminarium Duchownym i Papieskiej Akademii Teologicznej (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), przyjął święcenia kapłańskie, był biskupem pomocniczym. Wykładał też w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. W 2017 r. został arcybiskupem metropolitą łódzkim. Jest jedną z najbardziej wyrazistych postaci w Episkopacie. Zabierał głos w obronie migrantów i uchodźców; przeprosił Żydów w Polsce za zachowanie Grzegorza Brauna. Jest inicjatorem wielu wydarzeń o charakterze ewangelizacyjnym.