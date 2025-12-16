W 2024 r. wzrosła lekko frekwencja na mszach. W porównaniu z 2023 r. odnotowano spadek o blisko 28 p. proc. przyjmujących bierzmowanie, było też o ponad 11 p. proc. mniej sakramentów małżeństwa – wynika z zaprezentowanego we wtorek (16 grudnia) Rocznika Statystycznego Kościoła Katolickiego w Polsce.

We wtorek (16 grudnia) na konferencji prasowej w Warszawie przedstawiono dane z Rocznika Statystycznego Kościoła Katolickiego w Polsce „Annuarium Statisticum Ecclesia in Polonia” Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC za 2024 r.

Wynika z nich, że wskaźnik dominicantes, czyli osób chodzących w niedzielę do kościoła, wynosił 29,6 proc., co stanowi wzrost o 0,57 p. proc. do 2023 r., kiedy wynosił 29,2 proc. (2022 r. – 29,5 proc., 2021 r. – 28,3 proc.). Także wskaźnik communicantes, czyli osób przystępujących do komunii św., wzrósł i wyniósł 14,6 proc. Jest to 0,64 p. proc. więcej niż w 2023 r., kiedy wynosił 14 proc. (2022 – 13,9 proc., 2021 r. – 12,9 proc.).

Trend zmian odnotowany jest w niemal wszystkich diecezjach w Polsce. Przed pandemią COVID-19 wskaźniki wynosiły odpowiednio: dominicantes 36,9 proc., a communicantes 16,7 proc.

– zwrócił uwagę w czasie konferencji dyrektor ISKK, dr hab. Marcin Jewdokimow, prof. UKSW.

Według autorów rocznika najwyższy wskaźnik dominicantes odnotowano w diecezji tarnowskiej (62,3 proc.), a najniższy w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej (17,59 proc.). W archidiecezji warszawskiej wyniósł 19,85 proc.

Według rocznika udział procentowy kobiet w liturgii w 2024 r. sięgał 59,09 proc., a mężczyzn 40,91 proc.

W miejskich parafiach wskaźnik dominicantes wyniósł 29,56 proc., miejsko-wiejskich – 19,25 proc., zaś wiejskich – 51,19 proc.

Communicantes względny, czyli statystyczny wskaźnik informujący o procencie osób przyjmujących komunię św. w trakcie niedzielnych mszy względem liczby osób na niej obecnych, wyniósł 49,5 proc. Oznacza to, że prawie co druga osoba obecna na liturgii przyjmuje komunię św., podczas gdy w 2015 r. było to 43 proc. – wskazał ISKK