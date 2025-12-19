Po zderzeniu dwóch ciężarówek została zablokowana stara droga krajowa nr 3 – obecnie DW119. W wypadku na wysokości wsi Jastrzębiec niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego zginął jeden z kierowców, a drugi został ranny – poinformowała policja.

Zgłoszenie o wypadku służby przyjęły w piątek ok. godz. 7. W akcji ratowniczej brało udział sześć zastępów straży pożarnej i śmigłowiec LPR. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracują policjanci. Ustalają przebieg i przyczyny zdarzenia. Droga może być zablokowana przez kilka godzin.

Z nieznanej jeszcze przyczyny pojazdy ciężarowe zderzyły się czołowo. Na miejscu zginął 33-letni kierowca jednej z ciężarówek. 38-latek, który prowadził drugą, został zabrany do szpitala na badania. Był trzeźwy

– powiedział PAP nadkom. Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

To drugi tragiczny w skutkach wypadek, do którego doszło w minionych godzinach w woj. lubuskim. O północy z czwartku na piątek, na skrzyżowaniu DK92 z ul. Poznańską w Świebodzinie renault Scenic zderzył się z ciężarówką.

Jak przekazał PAP asp. sztab. Marcin Ruciński z KPP w Świebodzinie, w wypadku zginęło dwóch 18-latków jadących renault – kierowca i pasażer siedzący z przodu. Siedzący z tyłu: 16-latka i 18-latek trafili do szpitali. 33-letni kierowca ciężarówki nie doznał obrażeń.