Budżet powiatu żagańskiego zatwierdzony. Przy dochodach rzędu 244 milionów złotych, wydatki w przyszłym roku będą na poziomie ponad 257 milionów. Deficyt zabezpieczony będzie z wolnych środków i obligacji.

Podczas sesji budżetowej radni powiatu przyjęli plan finansów na kolejne 12 miesięcy. – Na inwestycje przeznaczymy sto trzydzieści milionów złotych. Niektóre z nich mają charakter strategiczny dla powiatu. Cześć z nich planowana była jeszcze w tym roku, ale wykonywać je będziemy przez kolejne miesiące. Pozostało nam także największe zadanie z puli pieniędzy rządowych, czyli odbudowa mostu w Małomicach. Oczywiście jest różnica z przychodami w stosunku do wydatków, ale mimo wszystko jest to budżet zrównoważony – mówi starosta żagański Anna Michalczuk:

Dodajmy, że przyszłoroczny deficyt budżetowy to 13,5 miliona złotych.