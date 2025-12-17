Referat Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego w Żaganiu otrzymał nowy ciągnik specjalistyczny. Wartość zakupu pojazdu to prawie 550 tysięcy złotych. Sprzęt wykorzystywany będzie do prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg.

Pracownicy referatu przeszli szkolenie z obsługi ciągnika, a także sprzętu współpracującego. – To inwestycja, która ma usprawnić wykonywanie prac, ale również zapewni komfort i bezpieczeństwo podczas realizacji zadań przez pracowników komórki. Inwestycja jest finansowana w stu procentach z pieniędzy z kasy powiatu – mówi wicestarosta żagański Mariusz Krugły:

Dodajmy, że żagański powiat zarządza i utrzymuje 360 kilometrów dróg.