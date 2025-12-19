Przy jednym z leśnych parkingów podlegających Nadleśnictwu Żagań wyrzucono stertę opon. Sprawca tego czynu został odnaleziony i ukarany wysokim mandatem. Dodatkowo został zobligowany do usunięcia odpadów.

Każdego roku straż leśna odnotowuje fakt pozostawiania w lesie różnego rodzaju śmieci i odpadów. – Smutny to widok, kiedy widzimy taką bezmyślność człowieka, który szkodzi leśnej faunie i florze. Tym razem były to opony, ale zamiast do punktu selektywnej zbiórki odpadów do lasów trafiają lodówki, plastikowe butelki, czy armatura łazienkowa – mówi nadleśniczy Michał Szczepaniak:

– Co prawda pieniądze na usuwanie takich nielegalnych wysypisk w lasach ponoszą nadleśnictwa, ale zamiast wydawać je na takie cele lepiej byłoby przeznaczyć środki na finansowanie innych działań – zaznacza nadleśniczy:

– Pamiętajmy, że sprawcy takich zachowań przyłapani na gorącym uczynku muszą się liczyć ze srogimi karami – podkreśla leśnik:

– Problem w skali kraju jest zatrważający, bo to nie tylko my borykamy się z zaśmiecaniem lasów – zaznacza Michał Szczepaniak:

Nadleśnictwo Żagań zarządza 20 tysiącami hektarów terenów leśnych.