PGE Ekstraliga opublikowała terminarz rozgrywek na sezon 2026. I kolejkę nowego sezonu zaplanowano na 10 i 12 kwietnia.

Na inaugurację Stal Gorzów pojedzie w Grudziądzu z GKM-em, zaś Falubaz Zielona Góra wybierze się do Wrocławia na spotkanie ze Spartą.

W II kolejce zaplanowanej na 17 i 19 kwietnia gorzowianie podejmą wrocławian, zaś zielonogórzanie pojadą na własnym torze z grudziądzanami.

Pierwsze lubuskie derby odbędą się w ramach VI kolejki 15 lub 17 maja w Gorzowie.

PGE Ekstraliga poinformowała, że szczegółowe daty spotkań danej rundy ustalone zostaną najpóźniej na sześć tygodni przed meczem.