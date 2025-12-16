Nowy dyrektor zarządający Stali Gorzów Łukasz Gałczyński zaprezentował się oficjalnie gorzowskim mediom podczas śniadania prasowego w klubie.

To pochodzący z Wielunia były urzędnik Ministerstwa Rozwoju i były wiceprezes Agencji Rozwoju. W jego oficjalnym biogramie czytamy, że „od blisko dekady odpowiada za doradztwo i bezpośrednią obsługę przedsiębiorców w zakresie lokowania inwestycji, przygotowania i wyboru zachęt inwestycyjnych a także za wsparcie w procesie strukturyzowania finansowania”. Podczas spotkania z mediami usłyszeliśmy, że co prawda w sporcie nie pracował, ale jest od lat kibicem piłkarzy Widzewa Łódź, mocno interesuje się Formułą 1, bywał też na meczach żużlowych w Łodzi i Częstochowie. A jak trafił do Stali?

Gałczyński powiedział, że na co dzień będzie się zajmował m.in. sprawami administracyjnymi klubu w imieniu prezesa i wiceprezesa (Zbigniewa Głuchego i Krzysztofa Nuckowskiego), będących na co dzień gorzowskimi przedsiębiorcami, więc nie mogącymi w pełni poświęcić się bieżącym działaniom:

Jedną z pierwszych spraw jaką w klubie zajmuje się Łukasz Gałczyński jest kwestia licencji nadzorowanej jaką Stal otrzymała na przyszły sezon PGE Ekstraligi:

Łukasz Gałczyński potwierdził również podczas śniadania prasowego, że Piotra Śwista na stanowisku trenera ekstraligowej drużyny Stali zastąpi Piotr Paluch. Dyrektor przyznaje, że komunikacyjnie sprawa nie została rozwiązana zbyt fortunnie: