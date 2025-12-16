Amerykanka Charisima Osborne zastąpi Stephanie Reid w składzie KSSSE Enei AJP Gorzów.

24-letnia nowa rozgrywająca gorzowskiej drużyny (może grać także jako rzucająca) to mistrzyni świata U17 z reprezentacją USA w 2017 roku. W lidze akademickiej przez 5 lat reprezentowała uniwersytet UCLA, gdzie notowała średnio prawie 15 punktów, ponad 3 asysty i 5,6 zbiórki. Osborne w 2024 roku zadebiutowała w WNBA w barwach Phoenix Mercury, ale z powodu kontuzji rozegrała tam tylko 2 mecze. W tym sezonie grała w drużynie USA w koszykówce 3×3 podczas FIBA 3×3 Women’s Series.