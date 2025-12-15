Siatkarze Sobieskiego Żagań wrócili na zwycięską ścieżkę po dwóch porażkach z rzędu. W ramach pierwszego meczu rundy rewanżowej podopieczni trenera Artura Wróblewskiego pokonali na wyjeździe Bugaja Volley Radomsko 3:2.

Pierwszego seta lubuska ekipa wygrała 25:22, ale dwa kolejne padły już łupem gospodarzy, którzy zwyciężyli kolejno do 27 i 22. Sobieski był jednak w stanie wrócić do gry i wygrać czwartą partię 25:14 oraz tie-break 15:11.

Teraz żagański zespół przygotowuje się już do sobotniego meczu z liderem tabeli, WKS-em Wieluń. O tym meczu oraz starciu w Radomsku mówi nam szkoleniowiec Sobieskiego: