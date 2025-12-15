Piłkarze ręczni AZS-u UZ Zielona Góra nie obronili mistrzostwa Ligi Akademickiej. W rozegranym w Krakowie turnieju final four zielonogórzanie zajęli czwartą lokatę.

W półfinale podopieczni trenera Ireneusza Łuczaka ulegli gospodarzom, czyli Akademii Górniczo-Hutniczej 26:35, natomiast w meczu o trzecie miejsce minimalnie przegrali z bydgoskim Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego 23:24. Jak mówi szkoleniowiec zielonogórzan, już spotkanie półfinałowe było dla jego drużyny niezwykle wymagające:

Dodajmy, że w finale krakowianie wygrali z lubelskim Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej 32:18.