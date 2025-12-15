Stal Gorzów SA otrzymała licencję nadzorowaną na sezon 2026 PGE Ekstraligi.
Zespół do spraw licencji ligowych uzasadnił decyzję posiadaniem ujemnych kapitałów własnych i stratą za rok 2025.
Stal Gorzów SA otrzymała licencję nadzorowaną na sezon 2026 PGE Ekstraligi.
Zespół do spraw licencji ligowych uzasadnił decyzję posiadaniem ujemnych kapitałów własnych i stratą za rok 2025.
Piłkarze ręczni SMS-u Zielona Góra AZS UZ przegrali na wyjeździe SPR-em Oleśnica 21:32 na zakończenie I rundy w II lidze....
Po blisko miesięcznym szkoleniu ponad 100 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej złożyło uroczystą przysięgę. Przy Skwerze Czołgisty w Żaganiu przed...
Piłkarki MUKS PS Kostrzyn nad Odrą przegrały u siebie ze Ślęzą Wrocław 4:9 w I rundzie Pucharu Polski w futsalu...
Jesteśmy przeciwni prywatyzacji polskiej służby zdrowia – podkreślają zielonogórscy politycy Prawa i Sprawiedliwości. Podczas konferencji zorganizowanej pod Szpitalem Uniwersyteckim, przekonywano,...
Brytyjski rząd powołał nową jednostkę wywiadowczą, której celem jest ochrona armii przed szpiegami, sabotażem i atakami cybernetycznymi. Służba będzie m.in....
Szybciej, łatwiej i dokładniej będzie można przeprowadzić badanie. Gorzowski szpital oficjalnie uruchomił Zakład Diagnostyki Obrazowej.Nowoczesny, w pełni wyposażony Zakład Diagnostyki...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra