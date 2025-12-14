Trwa weekend cudów, czyli finał ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka”. W pomoc innym po raz kolejny włączyli się żagańscy wolontariusze oraz żołnierze z 11. Batalionu Dowodzenia z Żagania. Mundurowi wyremontowali i wyposażyli w nowy sprzęt mieszkanie seniorce z Iłowej.

80-letnia iłowianka mieszka sama. – Postanowiliśmy odnowić jej cztery kąty. Mieszkanie wymagało od dawna koniecznych prac, ale nie miał tego kto zrobić. Skrzyknęliśmy się i po godzinach remontujemy mieszkanie. Po wszystkich pracach wniesiemy sprzęt, który również kupiliśmy z zebranych w jednostce pieniędzy – mówi starszy chorąży sztabowy Mariusz Gawroniuk:

– Kiedy akcja trafia do tak potrzebujących osób, to człowiek się cieszy, że przed świętami daje komuś tę odrobinę radości. Tutaj nie było nawet ciepłej wody – zaznacza wolontariuszka Bożena Szostak z Żagania:

Pani Teresa od 3 lat nie wychodzi z domu. We wtorek przyjadą po nią żagańscy żołnierze, którzy zaprosili ją do jednostki wojskowej na wspólną wigilię.