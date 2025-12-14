Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że obrona przeciwlotnicza zestrzeliła w nocy z soboty na niedzielę 235 ukraińskich dronów. W magazynie produktów naftowych w Uriupinsku w obwodzie wołgogradzkim wybuchł pożar – przekazała agencja Reutera, powołując się na władze lokalne.
Najwięcej bezzałogowców – 35 zostało zniszczonych nad obwodem briańskim, graniczącym z Ukrainą. Nad okupowanym Krymem zestrzelono 32 drony – podał resort obrony.
Co najmniej dziesięć lotnisk, w tym w Moskwie i Petersburgu, wstrzymało w nocy loty – przekazał Reuters.
Ukraiński portal Kyiv Independent powiadomił, że wśród zaatakowanych celów w Rosji była również elektrownia cieplna w Smoleńsku.
