Piłkarki ręczne Osiński-Trans AZS UZ w ostatnim tegorocznym meczu w I lidze uległy we własnej hali MKS-owi VITAMINEO Jelenia Góra 20:30.

Pierwsza połowa to dominacja zespołu z Jeleniej Góry, który po 30 minutach prowadził 17:9. Na początku drugiej części spotkania akademiczki odrobiły cztery bramki, ale od 40 minuty znów na boisku rządził zespół gości, który pewnie zainkasował trzy punkty:

Do najskuteczniejszych w ekipie gości należała Joanna Zgleszewska:

Więcej o ostatnim tegorocznym meczu AZS UZ w I lidze piłkarek ręcznych w poniedziałkowym Magazynie Sportowym Radia Zachód.