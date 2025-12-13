Prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że partia stworzyła projekt systemu zmiany służby zdrowia. W proponowanej reformie są m.in. odwrócenie piramidy świadczeń zdrowotnych, oddzielenie pracy w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia czy ujednolicenie organu założycielskiego szpitali.
W sobotę (13 grudnia) w Warszawie podczas konferencji PiS nt. propozycji i możliwych rozwiązań w ochronie zdrowia Kaczyński ocenił, że podjęcie daleko idących zmian w służbie zdrowia „zawsze będzie uwikłane w różnego rodzaju interesy i związane z nimi napięcia, spory”.
Jarosław Kaczyński: PiS i osoby związane ze środowiskiem partii stworzyły projekt systemu zmiany służby zdrowia
Przekazał, że PiS i osoby związane ze środowiskiem partii stworzyły projekt systemu zmiany służby zdrowia. Jego zdaniem Polska znalazła się w tej sprawie „pod ścianą”, dlatego należy przedstawić reformę.
Dalsza część tekstu pod wpisem
?? Prezes PiS J. Kaczyński @OficjalnyJK: Dziękuję za obecność na tym ważnym spotkaniu, które jest częścią cyklu konferencji na różne tematy, które składają się na problem Polski w 2025. Najbardziej dolegliwy i widoczny przejaw tego kryzysu, który mamy dzisiaj w Polsce, to będzie… pic.twitter.com/2EOZmo5pxV
— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) December 13, 2025
Chodzi o to, żeby to, co się sprawdziło, zostało podtrzymane i rozwinięte, a to, co się nie sprawdziło, zostało zmienione. Ta zmiana będzie pewnym procesem społecznym, i to procesem niewątpliwie konfliktowym
– ocenił Kaczyński.
Propozycje zmian
Przedstawiając propozycje zmian, senator PiS Stanisław Karczewski powiedział, że jednym z najważniejszych postulatów będzie odwrócenie piramidy świadczeń zdrowotnych, aby podstawą systemu nie były szpitale, lecz podstawowa opieka zdrowotna.
Jak mówił, w reformie znajdzie się m.in. ujednolicenie organu założycielskiego szpitali, co ma zapobiec ich zamykaniu, czy całkowite oddzielenie pracy w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia, które ma spowodować, że większość lekarzy przejdzie z systemu prywatnego do publicznego.
Karczewski wymienił także: roczny urlop dla pielęgniarek dla podratowania zdrowia, profilaktykę pierwotną i wtórną, pełną informatyzację, aktywizację sportową i włączenie Ministerstwa Sportu do Ministerstwa Zdrowia, skrócenie lub likwidację staży podyplomowych dla lekarzy oraz wzmocnienie pozycji ministra zdrowia w rządzie, np. poprzez dodanie mu funkcji wicepremiera.
Senator zaznaczył potrzebę profilaktyki zdrowia psychicznego. Jak dodał, sam byłby za zakazem korzystania z serwisów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia. Podkreślił także, że oprócz kompleksowego systemu opieki zdrowotnej należy stworzyć dobrze funkcjonujący system opieki społecznej i senioralnej.
Po wystąpieniu prezesa i senatora PiS rozpoczął się panel dyskusyjny ws. proponowanych zmian w ochronie zdrowia z udziałem polityków i zaproszonych przez nich ekspertów.
Ugrupowanie kierowane przez Jarosława Kaczyńskiego od połowy listopada prowadzi kampanię konferencji prasowych, podczas których lokalni politycy krytykują obecny rząd za doprowadzenie do – jak często określają – „zapaści” w polskiej służbie zdrowia. Dotychczas PiS zorganizowało takie konferencje głównie przed szpitalami w 23 miastach w całym kraju.
Na początku grudnia odbyły się dwa szczyty medyczne: zorganizowany przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę i prezydenta Karola Nawrockiego. Skupiały się na problemach finansowania ochrony zdrowia w kontekście m.in. informacji o przyszłorocznych wydatkach na ten cel. Deficyt NFZ w przyszłym roku szacowany jest bowiem przez MZ na 23 mld zł. Plan budżetu na 2026 r. zakłada, że na ochronę zdrowia ma trafić 247,8 mld zł.
Polecamy
Poparcie dla rządu Tuska na półmetku kadencji jest podobne do wyników poprzednich gabinetów
Na półmetku kadencji rząd Donalda Tuska ma 34 proc. zwolenników i 41 proc. przeciwników – wynika z sondażu CBOS. Politolog...Czytaj więcejDetails