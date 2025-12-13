Pan Arkadiusz Kirchner prawidłowo odpowiedział na trzy pytania i awansował do grudniowego finału Sobotniego Konkursu Sportowego. Wcześniej awans zapewnił sobie pan Artur Czernicki z Urzut. Ostatnia z grudniowych eliminacji odbędzie się za tydzień, a finał 27 grudnia. Fundatorem głównej nagrody jest nowosolska firma Papcup.

A oto pytania na które prawidłowo odpowiedzieli uczestnicy SKS (13.12):

1. Kazimierz Górski – legendarny trener piłkarskiej reprezentacji Polski, występował na pozycji napastnika. A kto był jego piłkarskim wzorem?

A. Gerard Cieślik, B. Wacław Kuchar, C. Ernest Wilimowski

Odp. C. – Ernest Wilimowski – styl gry Górskiego porównywano do napastnika Ruchu Chorzów i reprezentacji Polski Ernesta Wilimowskiego.

2. Kto będzie gospodarzem mistrzostw Europy w piłce nożnej kobiet w 2029 roku?

A. Dania, B. Niemcy, C. Szwecja

Odp. B – Niemcy będą gospodarzem mistrzostw Europy w piłce nożnej kobiet w 2029 roku – ogłosiła Unia Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA). O organizację imprezy starała się także Polska. Trzecim zgłoszeniem była wspólna kandydatura Danii i Szwecji.

To drugi raz kiedy Polski Związek Piłki Nożnej ubiegał się o organizację kobiecego Euro. W 2025 roku mistrzostwa Europy odbyły się jednak w Szwajcarii.

3. Jaką dyscyplinę sportu uprawiają Piotr Kantor i Filip Lejawa?

A. badminton, B. koszykówkę, C. siatkówkę

Odp. C – to siatkarze plażowi występujący w elitarnym cyklu Beach Pro Tour.

4. Kto wygrał 4. Niepodległościową Piątkę w Zielonej Górze?

A. Szymon Belgrau, B. Aleksander Wostal, C. Przemysław Smykowski

Odp. B – Na 5 kilometrowej trasie Aleksander Wostal wyprzedził ubiegłorocznego triumfatora biegu Szymona Belgraua ze Strzelec Krajeńskich i Przemysława Smykowskiego z Sulechowa.

5. Bokserzy Artur i Zbigniew Olech przed laty należeli do najlepszych polskich pięściarzy. Czy mieli okazję bronić barw Gwardii Zielona Góra?

A. nie występowali w Gwardii, B. w zielonogórskim klubie startował tylko dwukrotny wicemistrz olimpijski Artur Olech, C. występowali obaj

Odp. C – obaj bronili barw Gwardii Zielona Góra w ostatnich sezonach swoich startów.