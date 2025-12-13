W Gubinie i sąsiednim Guben rozpoczną się dzisiaj dwudniowe jarmarki bożonarodzeniowe. Tradycyjnie, początek daje im wspólna, polsko-niemiecka Wigilia. Odbywa się w centralnych punktach obu miast.

– Oczywiście będą wszystkie atrybuty jarmarkowe, a więc występy, kulinaria, rękodzieło, ale zawsze najważniejsze jest spotkanie Polaków i Niemców w tym szczególnym czasie – mówi Zbigniew Bołoczko, burmistrz Gubina.

„Niech ten dzień będzie pełen radości, muzyki, wspólnych chwil i świątecznej magii. Przyjdźcie całymi rodzinami – stworzymy wyjątkową atmosferę razem! – apelują organizatorzy do mieszkańców Gubina i Guben.