W Babimoście dziś drugi dzień obchodów jubileuszu 25-lecia współpracy Babimostu i brandenburskiego miasta Neuruppin. Wczoraj odbyła się konferencja podsumowująca ćwierćwiecze pierwszego porozumienia obu miast. Podczas konferencji podpisane zostało także porozumienie o kontynuacji współpracy.

– Nasza współpraca ma wieloraki charakter, ale jesteśmy otwarci na nowe jej formy – mówi Zbigniew Woziński, burmistrz Babimostu.

Magdalena Yanshin z urzędu miejskiego w Neuruppin podkreśla, że współpraca jej miasta z Babimostem ma wielkie znaczenie, bo wielu przedwojennych mieszkańców Babimojszczyzny osiedliło się właśnie w Neuruppin.

Przedstawiciele obu miast przygotowali kapsułę czasu, którą wypełnili wspólnymi pamiątkami. Kapsuła zostanie dziś zakopana w bibliotecznym ogródku.