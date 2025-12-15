Ares został porzucony przez swoich właścicieli. Ktoś uderzył go w kręgosłup i pies stracił czucie w łapach, bo za późno przyszła pomoc.

Michał Sikora wypatrzył go na grupie miłośników dobermanów i jak mówi, była to miłość od pierwszego wejrzenia. Dzisiaj Ares jeździ na wózku a jego opiekun nie może go dogonić

.

Ares sprawił, że Michał założył fundację Na wózku Aresa i pomaga innym w potrzebie

Dlaczego dziś w Internecie bardziej potrzebujemy dobra i szczęśliwych finałów?

W audycji także rozmowa z autorką, nominowaną w konkursie Fundacja Grand Press oraz Bartosz Schaefer, wyróżnionym w konkursie Fundacja Inspiratornia

Prowadzenie audycji Marzena Wróbel-Szała

Poniedziałek, 15 grudnia o 14.10 na antenie Radia Zachód.

Zaprasza Studio Reporterów Kukułcza 1