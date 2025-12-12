Współpracownicy prezydenta Karola Nawrockiego byli informowani o działaniach rządu w sprawie myśliwców MIG-29 i ich przekazania Ukrainie – po raz kolejny zapewnia kierownictwo MON.

– W co najmniej dwóch posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa, gdzie omawiano tę kwestię, uczestniczył generał Mirosław Bryś z Biura Bezpieczeństwa Narodowego – przekazał wiceszef MON Cezary Tomczyk.

Minister skomentował w ten sposób sugestie oficera, jakoby rząd nie przekazywał prezydentowi szczegółów dotyczących MIG-29. Chodzi m.in. o to, czym MON zamierza zastąpić przekazane myśliwce i jak chce utrzymać zdolności pilotów, którzy przestaną latać na postradzieckich maszynach:

Według informacji przekazanych na początku tygodnia przez Sztab Generalny, chodzi o przekazanie ukraińskiej armii kilkunastu myśliwców, które obecnie stacjonują w bazie w Malborku.

Wojskowi przypominają, że samolotom skończą się resursy, czyli zdolności techniczne pozwalające dalej latać tych samolotom w siłach powietrznych. Z wiadomych względów nie ma szans na ich modernizację – wszystkie prawa do istotnych elementów tych myśliwców ma Rosja.