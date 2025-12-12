Szybkie i efektywne wydawanie rządowych i unijnych dotacji jest głównym tematem Konwentu Starostów Województwa Lubskiego. Tym razem włodarze powiatów i zaproszeni goście spotkali się w jednym z ośrodków nad Jeziorem Sławskim. – Rozmawiamy o stworzeniu jak najlepszych warunków do dobrego wydawania pozyskanych środków, między innymi na obronę cywilną – mówi Leszek Bajon, starosta słubicki, przewodniczący konwentu.

Lubuscy starostowie dyskutowali także o planowanej w Polsce funkcji koronera. Gościem konwentu był Jarosław Sieracki, dyrektor nowosolskiego szpitala.