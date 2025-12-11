XX Olimpiada Wiedzy o BHP i Rolnictwie już za nami. Dzisiaj zmierzyło się ze sobą czterdziestu uczniów szkół rolniczych naszego województwa i trzydziestu pięciu lubuskich rolników. Zakres pytań dotyczył szerokorozumianego bezpieczeństwa podczas pracy w gospodarstwie.

Jak mówi uczennica gorzowskiego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Gabriela Osińska, łatwo nie było:

St. insp. Janusz Pawlak z Państwowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze mówi, że tego typu konkursy mają jeden cel:

Izabela Madziar z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zielonej Górze mówi, że tego typu wydarzenia dostosowane są do badań dotyczących wypadków w rolnictwie. To właśnie według statystyk dobierana jest problematyka, na którą należy zwrócić szczególną uwagę:

Dodajmy, że laureatami tegorocznej olimpiady zostali:

w kategorii uczeń – Miłosz Francuzik ze szkoły w Bobowicku

w kategorii rolnik – Tomasz Musiał.