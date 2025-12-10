Szymon Hołownia nie zostanie wysokim komisarzem ONZ do spraw uchodźców. Według medialnych doniesień sekretarz generalny Antonio Guterres nie zaakceptował kandydatury przewodniczącego Polski 2050. Decyzja rozczarowała polskich polityków.

Poseł Polski 2050 Norbert Pietrykowski uważa, że Szymona Hołowni nie wspierały wystarczająco najważniejsze osoby w państwie:

Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej mówi, że jego środowisko polityczne trzymało

kciuki za Szymona Hołownię. Uważa, że decyzja sekretarza generalnego ONZ i pozostanie wicemarszałka Sejmu w Polsce będą korzystne dla koalicji:

Do dziś (10 grudnia) mogą zgłaszać się kandydaci na przewodniczącego Polski 2050, do tej pory zrobiło to sześć osób. W tym gronie nie ma Szymona Hołowni. We wrześniu zapowiedział, że nie będzie ubiegał się o reelekcję. Na zmianę zdania ma czas do północy.

Wybory przewodniczącego Polski 2050 odbędą się w połowie stycznia.

O północy mija termin zgłaszania kandydatów na szefa Polski 2050

W środę (10 grudnia) o godz. 23:59 mija termin zgłaszania kandydatów na przewodniczącego Polski 2050. Do tej pory chęć startu w wewnętrznych wyborach zadeklarowało sześcioro kandydatów; oficjalna lista ma zostać opublikowana do soboty, a wybory zaplanowano na 10 stycznia.

Lider i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia pod koniec września przekazał, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Dwa dni później poinformował, że aplikuje na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Rozpoczęła się wówczas rywalizacja o to, kto będzie nowym liderem ugrupowania. Wybory na przewodniczącego odbędą się 10 stycznia 2026 roku, a ewentualna druga tura 12 stycznia.

Dotychczas o zamiarze startu w wyborach informowało sześcioro polityków Polski 2050. Byli to kolejno poseł Ryszard Petru, posłanka Joanna Mucha, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, europoseł Michał Kobosko, minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz poseł Rafał Kasprzyk.

Osoby chcące wziąć udział w wyborach na szefa Polski 2050 mogą się zgłaszać do północy. Według harmonogramu, ogłoszenie ostatecznej listy zgłoszonych kandydatów nastąpić ma do końca soboty 13 grudnia.

Polska 2050 to partia centrowa, została powołana przez Szymona Hołownię po zajęciu przez niego trzeciego miejsca w wyborach prezydenckich w 2020 r. – uzyskał on wówczas 13,87 proc. głosów. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku partia, startująca wraz z PSL-em jako koalicyjny komitet Trzecia Droga, uzyskała 14,4 proc. głosów. Powołana przed wyborami koalicja została rozwiązana w czerwcu 2025 roku. Od tej pory w sondażach Polska 2050 i PSL są analizowane oddzielnie. Większość badań wskazuje, że obie partie znajdują się pod względem poparcia pod progiem wyborczym.