1. PAŻP do 9 marca przedłużyła ograniczenia w korzystaniu z przestrzeni powietrznej na wschodzie kraju

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przedłużyła do 9 marca 2026 roku ograniczenia w swobodnym korzystaniu z części polskiej przestrzeni powietrznej wzdłuż granicy z Ukrainą i Białorusią – poinformowała w piątek (28 listopada) Agencja. Dotychczasowe obostrzenia miały obowiązywać do 9 grudnia.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przedłużyła do 9 marca 2026 roku ograniczenia w swobodnym korzystaniu z części polskiej przestrzeni powietrznej poprzez odnowienia strefy ograniczonej EP R129 wzdłuż granicy z Ukrainą i Białorusią

– podano w komunikacie, jednocześnie informując, że przedłużenie obostrzeń nastąpiło na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

PAŻP dodała, że ograniczenia zostały wprowadzone ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa państwa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 stycznia 2019 r. ws. ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące.

Restrykcje nie dotyczą lotnictwa pasażerskiego, ponieważ poziom ograniczenia to FL095 czyli strefa od ziemi do poziomu około 3 km. Strefa sięga od 26 do 50 km w głąb kraju w zależności od miejsca

– przekazano w komunikacie.

Agencja odnosząc się do obostrzeń wyjaśniła, że lotnictwo GA (głównie samoloty małe i rekreacyjne) może wykonywać operacje w dzień pod warunkiem złożenia planu lotu oraz posiadania radia i transpondera. Podkreślono jednak, że w nocy takich operacji nie można wykonywać.

Dodano, że w strefie możliwe jest: operowanie wojskowych statków powietrznych, realizacja operacji lotniczych wykonywanych na hasło GARDA, ALPHA SCRAMBLE, a także realizacja operacji o statusie HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR.

Przekazano ponadto, że realizacja operacji cywilnych bezzałogowych statków powietrznych (BSP), jest możliwa w dzień – bez naruszania stref ADIZ Białoruś i ADIZ Ukraina (strefy identyfikacji obrony powietrznej). W nocy loty BSP są nadal zabronione.

W komunikacie poinformowano ponadto, że po koordynacji z Dyżurną Służbą Operacyjną Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego możliwe jest prowadzenie działań lotnictwa państwowego i lotniczego pogotowia ratunkowego, operacji wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, czy katastrof.

Co do zasady ograniczenia w przestrzeni powietrznej na wschodzie Polski, to praktyka regularna, wprowadzana zawsze na wniosek strony wojskowej od wybuchu wojny w Ukrainie

– podkreślono.

Dotychczasowe restrykcje dotyczące ograniczeń na wschodzie kraju miały związek z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez drony w trakcie ataku Rosji na Ukrainę na początku września br. Uruchomiono wówczas procedury obronne, a obiekty, które mogły stanowić zagrożenie zostały zneutralizowane.