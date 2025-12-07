Mimo otwarcia przejść granicznych z Białorusią, podlaska branża turystyczna nie planuje organizacji wyjazdów na Wschód.

Jak mówi wiceprezes Podlaskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki Eugeniusz Ławreniuk, jest to wciąż ryzykowne, ze względu na sytuację za naszą wschodnią granicą.

Na razie nie ma też dużego zainteresowania wyjazdami na Wschód ze strony turystów

– mówi Eugeniusz Ławreniuk.

Kraje za naszą wschodnią granicą straciły na popularności wśród turystów zagranicznych, także z powodu nałożonych sankcji i zakazów lotów.

Utrudnienia dotykają też tych obywateli ze Wschodu , którzy chcieliby odwiedzić Podlasie.

Polskie placówki dyplomatyczne od kilku lat nie wydają wiz turystycznych

– dodaje Eugeniusz Ławreniuk

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych klasyfikuje Białoruś jako kierunek wysokiego ryzyka dla turystów, odradzając wszelkie wyjazdy z powodów bezpieczeństwa.