Podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żaganiu co roku prowokują do refleksji podczas przedstawień bożonarodzeniowych i jasełek. W sali Kryształowej Żagańskiego Pałacu Kultury dzieci wraz z nauczycielami zaprezentowały inscenizację nawiązującą do czasu świąt.

„Aby świat był lepszy” – pod takim hasłem uczniowie przedstawili wartości, które powinny przyświecać ludziom nie tylko od święta. Na scenie zaprezentowali się tancerze, soliści oraz instrumentaliści. – Ich zaangażowanie w coroczne projekty jest niezmiennie ogromne. Naszą rolą jako wychowawców jest pokierować dzieci w taki sposób, aby nie czuły presji i dobrze się bawiły. To także ważny element socjalizacji i terapii. One chcą czuć się ważne i dostrzegane. Cieszy nas bardzo, że publiczność tak pięknie reaguje na ich starania – mówią nauczyciele placówki: