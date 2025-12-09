W sali Kryształowej Żagańskiego Pałacu Kultury zorganizowano przedstawienie świąteczne. Organizatorami wydarzenia byli nauczyciele i podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żaganiu.

Co roku dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi prezentują razem z terapeutami program nawiązujący do czasu świąt. – Nasi mali artyści przygotowywali się do tego dnia bardzo sumiennie. Mamy nadzieję, że swoim zaangażowaniem w wydarzenie wniosą radość w serca widzów. Te dzieci są cudowne i zarażają wiarą w ludzi – mówią nauczyciele:

– Święta są bardzo ważne. A dzisiaj śpiewamy o tym, co jest w życiu ważne. Trzeba być dobrym dla innych – mówią występujący na scenie uczniowie z ośrodka:

– To bardzo wzrusza, kiedy z ust dzieci słyszymy tak istotne przesłania. Dzięki nim chyba wszyscy na chwilę zatrzymaliśmy się w codziennym pędzie – mówi wiceburmistrz Barbara Starczewska:

Na zakończenie każdy z uczestników wydarzenia otrzymał słodki prezent.