Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu zaprasza mieszkańców na przedstawienie bożonarodzeniowe. Podopieczni placówki wraz z nauczycielami zaprezentują się na scenie 9 grudnia. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Program artystyczny można będzie obejrzeć w sali Kryształowej Żagańskiego Pałacu Kultury. – Zapraszamy serdecznie starszych i młodszych, wszystkich sympatyków naszego ośrodka do spotkania i integracji. Dzieci bardzo zaangażowały się w ten projekt i mimo tremy chcą wprowadzić widzów w ten magiczny klimat świąt z ważnym, życiowym przesłaniem – mówi inicjatorka eventu Katarzyna Winiarska:

Początek przedstawienia w żagańskim pałacu godzina 10.00.